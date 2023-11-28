Заболеваемость ковидом выросла на 32,8% за неделю в России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 32,8%, а число госпитализаций выросло на 25,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 79 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 54 797 человек, зараженных ковидом, что на 37,9% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 90 человек умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 47-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 79 тыс. случаев заболевания ковидом.