Заболеваемость ковидом выросла на 32,8% за неделю в России
14:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 32,8%, а число госпитализаций выросло на 25,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 79 регионах.
По данным штаба, за неделю выздоровели 54 797 человек, зараженных ковидом, что на 37,9% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 90 человек умерли.
Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 47-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 79 тыс. случаев заболевания ковидом.
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