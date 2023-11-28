0
0
37
НОВОСТИ

Заболеваемость ковидом выросла на 32,8% за неделю в России

14:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 32,8%, а число госпитализаций выросло на 25,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 79 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 54 797 человек, зараженных ковидом, что на 37,9% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 90 человек умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 47-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 79 тыс. случаев заболевания ковидом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 28.11.2023
Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве
0
27
13:32 28.11.2023
В Москве задержаны подростки, устроившие диверсию на ж/д станции
0
130
13:20 28.11.2023
Зюганов заявил, что Совет Федерации 13 декабря объявит о выборах президента РФ
0
134
13:08 28.11.2023
Клиенты Сбера могут защититься от мошеннических звонков в мессенджерах
0
135
13:05 28.11.2023
Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали
0
134
13:00 28.11.2023
Эксперты КНР сравнили размещение США ракет средней дальности в Азии с Карибским кризисом
0
135
12:32 28.11.2023
Власти финского города Турку выкупят здание бывшего генконсульства РФ
0
200
12:20 28.11.2023
Недавние шаги США против Азербайджана серьезно навредили двусторонним отношениям — Алиев
0
208
12:05 28.11.2023
Банки РФ вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии — Набиуллина
0
202
12:00 28.11.2023
Иран и страны ОДКБ поддержали проведение евразийского аналога «Оскара» — Михалков
0
208

Возврат к списку