Финляндия будет пропускать до 13 декабря из РФ только грузовой транспорт — Reuters

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии решило закрыть границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщило со ссылкой на правительство республики агентство Reuters.

По его сведениям, исключение будет сделано только для грузового транспорта.