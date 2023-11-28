Финляндия будет пропускать до 13 декабря из РФ только грузовой транспорт — Reuters
17:30 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Финляндии решило закрыть границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщило со ссылкой на правительство республики агентство Reuters.
По его сведениям, исключение будет сделано только для грузового транспорта.
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