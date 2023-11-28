20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не имела цели завоевания Украины, это Запад и украинский президент Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал он.