Медведев уверен, что США в итоге «безжалостно раздавят» Зеленского
10:32 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцы безжалостно раздавят украинского президента Владимира Зеленского, когда «наиграются» с ним, как с подопытным насекомым. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга», — написал он, отметив, что теперь дошла очередь и до «жовто-блакитных» подопытных.
«А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог», — уверен Медведев.
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