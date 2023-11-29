В Исполнительном совете ОЗХО Россия свое место потеряла
16:30 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств — участников организации.
Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.
НОВОСТИ
- 17:40 29.11.2023
- Словакия расширила перечень сельхозпродукции из Украины, запрещенной к импорту
- 17:19 29.11.2023
- Эр-Рияд сделал Ирану предложение в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и ХАМАС - СМИ
- 15:50 29.11.2023
- Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона
- 15:40 29.11.2023
- Генсек НАТО призвал «готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских»
- 15:33 29.11.2023
- Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития встретился с вице-председателем КНР
- 14:32 29.11.2023
- Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности — Песков
- 14:12 29.11.2023
- В Москве арестован мужчина, планировавший теракт на железнодорожной станции
- 14:10 29.11.2023
- СберКот отпразднует день рождения в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ
- 14:00 29.11.2023
- Украина во всем обвиняет РФ, отравление жены Буданова — не исключение, заявил Песков
- 13:32 29.11.2023
- В ХАМАС намерены освободить других граждан РФ в знак признательности Путину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать