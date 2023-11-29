В Исполнительном совете ОЗХО Россия свое место потеряла

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств — участников организации.

Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.