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В Дании считают, что саммит ЕС по Украине в декабре может стать «подарком для Путина»

20:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС по Украине в декабре может стать большим европейским рождественским подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте Danmarks Radio.

«Если премьер-министр [Дании] Метте Фредериксен, президент [Франции Эммануэль] Макрон, канцлер [Германии Олаф] Шольц и другие лидеры ЕС сделают формальный шаг и начнут переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной, и в то же время через несколько лет стране пообещают миллиарды долларов поддержки, то это будет историческим событием, и в то же время неудачей для президента Путина и тех, кто находится у власти в Кремле, — говорится в статье. — Но планы проведения большого саммита по Украине в декабре столкнулись с растущими препятствиями. И то, что должно было стать историческим саммитом с европейской поддержкой Украины, вместо этого может превратиться в большой европейский рождественский подарок для президента Путина и правителей в Кремле. Не потому, что этого хочет кто-то из лидеров ЕС. А потому, что в кругах ЕС есть растущая группа политических лидеров, которые сомневаются в том, что Украина сможет выиграть войну и для которых собственная политическая повестка дня важнее, чем поддержка Украины».

Автор статьи напоминает, что наиболее очевидная критика решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС исходит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но он «не одинок в своем скептицизме». Австрия связала решение вести переговоры о вступлении Украины в ЕС с таким же решением по Боснии и Герцеговине. «Словакия не в восторге от этого решения, в Польше растет беспокойство по поводу последствий членства Украины в ЕС. <…> Да и в целом есть страны ЕС, которые в большей или меньшей степени считают, что решение о начале переговоров с Украиной о членстве пришло очень быстро», — говорится в материале.

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