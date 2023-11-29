В Дании считают, что саммит ЕС по Украине в декабре может стать «подарком для Путина»
20:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит ЕС по Украине в декабре может стать большим европейским рождественским подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте Danmarks Radio.
«Если премьер-министр [Дании] Метте Фредериксен, президент [Франции Эммануэль] Макрон, канцлер [Германии Олаф] Шольц и другие лидеры ЕС сделают формальный шаг и начнут переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной, и в то же время через несколько лет стране пообещают миллиарды долларов поддержки, то это будет историческим событием, и в то же время неудачей для президента Путина и тех, кто находится у власти в Кремле, — говорится в статье. — Но планы проведения большого саммита по Украине в декабре столкнулись с растущими препятствиями. И то, что должно было стать историческим саммитом с европейской поддержкой Украины, вместо этого может превратиться в большой европейский рождественский подарок для президента Путина и правителей в Кремле. Не потому, что этого хочет кто-то из лидеров ЕС. А потому, что в кругах ЕС есть растущая группа политических лидеров, которые сомневаются в том, что Украина сможет выиграть войну и для которых собственная политическая повестка дня важнее, чем поддержка Украины».
Автор статьи напоминает, что наиболее очевидная критика решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС исходит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но он «не одинок в своем скептицизме». Австрия связала решение вести переговоры о вступлении Украины в ЕС с таким же решением по Боснии и Герцеговине. «Словакия не в восторге от этого решения, в Польше растет беспокойство по поводу последствий членства Украины в ЕС. <…> Да и в целом есть страны ЕС, которые в большей или меньшей степени считают, что решение о начале переговоров с Украиной о членстве пришло очень быстро», — говорится в материале.
НОВОСТИ
- 20:00 29.11.2023
- Избранный лидер Аргентины сообщил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС
- 19:20 29.11.2023
- Страны НАТО не давят на Украину в вопросе начала переговоров с РФ — Столтенберг
- 18:40 29.11.2023
- Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы, подтвердил Нетаньяху
- 18:00 29.11.2023
- Сотрудники колонии пресекли драку Пола Уилана с другим осужденным — УФСИН
- 17:40 29.11.2023
- Словакия расширила перечень сельхозпродукции из Украины, запрещенной к импорту
- 17:19 29.11.2023
- Эр-Рияд сделал Ирану предложение в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и ХАМАС - СМИ
- 16:30 29.11.2023
- В Исполнительном совете ОЗХО Россия свое место потеряла
- 15:50 29.11.2023
- Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона
- 15:40 29.11.2023
- Генсек НАТО призвал «готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских»
- 15:33 29.11.2023
- Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития встретился с вице-председателем КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать