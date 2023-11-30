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Путин отметил, что сохранит самую светлую память о Киссинджере

12:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил, что неоднократно встречался с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером и сохранит самую светлую память о нем. Текст телеграммы российского лидера с соболезнованиями в связи со смертью Киссинджера опубликован на сайте Кремля.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», — говорится в послании президента РФ.

Как отметил Путин, «с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности».

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