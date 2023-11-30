Власти Украины усомнились, вступит ли страна когда-либо в НАТО
13:20 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.
На встрече со студентами во время поездки в Николаев, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах укрепления национальной безопасности, он отметил, что этот вопрос будет приоритетным. При этом Зеленский сказал, что не знает, вступит ли страна в НАТО.
«Как оно будет, мы точно не знаем <…> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…», — сказал он на видео, размещенном в его телеграм-канале.
Вместе с тем Зеленский в очередной раз повторил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».
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