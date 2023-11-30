Al Jazeera утверждает, что израильские танки открыли огонь в городе Газа

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что танки Армии обороны Израиля открыли огонь в городе Газа на севере палестинского анклава.

По его данным, удару подвергся район Эн-Наср. Информации о причиненном ущербе пока не приводится.