Al Jazeera утверждает, что израильские танки открыли огонь в городе Газа
14:12 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что танки Армии обороны Израиля открыли огонь в городе Газа на севере палестинского анклава.
По его данным, удару подвергся район Эн-Наср. Информации о причиненном ущербе пока не приводится.
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