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Доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозом за счет роста ВВП — Мишустин

16:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП РФ привел к увеличению доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозными цифрами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По предварительной оценке Минэкономразвития, за январь — октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%. Все это отразилось на доходах федерального бюджета, за отчетный период, за 9 месяцев, они были больше прогнозных значений на три с лишним процента», — сказал Мишустин.

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