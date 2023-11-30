Доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозом за счет роста ВВП — Мишустин
16:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП РФ привел к увеличению доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозными цифрами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«По предварительной оценке Минэкономразвития, за январь — октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%. Все это отразилось на доходах федерального бюджета, за отчетный период, за 9 месяцев, они были больше прогнозных значений на три с лишним процента», — сказал Мишустин.
НОВОСТИ
- 16:12 30.11.2023
- ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки в ДНР — МО РФ
- 16:00 30.11.2023
- Движение ЛГБТ признано в России экстремистским — Верховный суд
- 15:32 30.11.2023
- Казахстан не намерен приобретать истребители Rafale и выбирает российские СУ-30СМ
- 15:12 30.11.2023
- Развитые страны сокращают климатическое финансирование — глава МИД Египта
- 15:00 30.11.2023
- Задержанный диверсант сообщил, что готовил теракт под Купянском за оплату СБУ лечения сына
- 14:56 30.11.2023
- Борис Титов рассказал о ближайших перспективах отношений России и Китая
- 14:38 30.11.2023
- На III Конгрессе молодых ученых Сбер провел дискуссию об искусственном интеллекте в науке
- 14:32 30.11.2023
- Приостановка членства РФ в «Эгмонт» идет на пользу только преступному миру — Чиханчин
- 14:12 30.11.2023
- Al Jazeera утверждает, что израильские танки открыли огонь в городе Газа
- 14:00 30.11.2023
- ГД разрешила новым регионам вводить ответственность за завышение цен на товары
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать