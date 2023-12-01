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НОВОСТИ

Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе — WSJ

11:05 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров палестинской организации ХАМАС по всему миру по завершении операции в Газе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников.

Согласно их данным, ведущие спецслужбы страны по приказу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху занимаются разработкой планов по розыску лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже 10 лет базируется политический офис организации. Собеседники газеты отмечают, что перед Израилем «не стоит вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира», их заботит только, «где это можно сделать и как».

Издание пишет, что эта кампания станет продолжением тайных операций Израиля, которые длились десятилетиями. Утверждается, что власти еврейского государства порой воздерживались от нападений на палестинских боевиков, много лет проживающих в Катаре, Ливане, Иране, России и Турции, «чтобы не создавать дипломатических кризисов».

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