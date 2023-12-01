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НОВОСТИ

Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет — Путин

11:20 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — сказал глава государства.

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