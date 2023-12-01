Переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует — Орбан

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14–15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться», — сказал глава правительства. По его словам, «Еврокомиссия выдвинула предложение начать переговоры о членстве Украины, но это не совпадает с интересами многих государств». Орбан отметил, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе, то его участникам «не удастся договориться друг с другом».