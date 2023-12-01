Военные Гвинеи-Бисау задержали лидера мятежников
16:12 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командир подразделения национальной гвардии Гвинеи-Бисау, которое вступило в бой с военными в четверг вечером, задержан армией, ситуация под контролем. Об этом агентству France Presse (AFP) сообщил представитель Генштаба западноафриканской страны капитан Жоржиту Биаги.
«Полковник Виктор Тчонго в наших руках. Ситуация полностью под контролем», — сказал он.
В пятницу утром в районе казарм в столичном регионе была слышна стрельба. Источники агентства в разведке и в армии Гвинеи-Бисау сообщили, что перестрелка завязалась между бойцами нацгвардии и силами спецназа. Перед этим состоялось несколько попыток урегулировать конфликт, но они оказались неуспешны.
Улицы столицы Гвинеи-Бисау города Бисау начали патрулировать бойцы Сил поддержки стабилизации, которых задействовало Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Агентство отмечает, что события разворачивались в то время, пока президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало отбыл в Дубай для участия в международной конференции по климату.
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