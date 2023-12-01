Штатная численность военнослужащих ВС РФ вырастет почти на 170 тыс. человек — указ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе — 1 320 000 военнослужащих.

В предыдущем указе на эту тему, который новым документом признан утратившим силу, данный показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Утративший силу указ действовал с 1 января 2023 года.