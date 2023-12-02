Армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска проводят рейды и штурмуют города Дженин, Калькилья и Хеврон, а также проводят военные операции в населенных пунктах, расположенных в окрестностях Наблуса и Сальфита, где арестовывают палестинских граждан.

Кроме того, сообщается о столкновениях между солдатами ЦАХАЛ и бойцами палестинского сопротивления в секторе Газа. Как отмечает ливанский телеканал Al Mayadeen, уличные бои идут в населенных пунктах на северо-западе палестинского анклава, а ВМС Израиля «ведут интенсивный обстрел побережья у Хан-Юниса и Рафаха на юге сектора Газа».