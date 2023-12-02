Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань
11:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл с деловым визитом в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа. В церемонии встречи кораблей ТОФ приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме, передает корреспондент ТАСС.
Приветствуя моряков-тихоокеанцев, генеральный консул РФ в Хошимине отметил особое значение заходов российских кораблей в порт Камрань. «Камрань — очень важный для нашей страны порт. Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО — прим. ТАСС) кораблей Тихоокеанского флота. Именно здесь были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама», — подчеркнул дипломат.
«Ставшие в последние годы регулярными визиты российских военных моряков в порты Вьетнама вносят значительный вклад в укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — сказал генконсул в беседе с ТАСС.
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