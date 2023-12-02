Рейтинг доверия населения к Залужному превышает показатель Зеленского — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг доверия населения к главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному превышает аналогичный показатель украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Информатор» со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, Залужному «целиком доверяют» 63% опрошенных, в то время как Зеленскому — 39%, «скорее доверяют» Залужному 19%, аналогичный показатель у Зеленского составляет 33%. Таким образом, в целом показатель доверия со стороны населения у Залужного находится на уровне 82%, в то время как у главы украинского государства — на уровне 72%. Согласно ранее проведенным аналогичным опросам службы «Рейтинг», доверие к Зеленскому начало снижаться с июля 2023 года.

В случае проведения на Украине президентских выборов ни действующий глава государства, ни главком ВСУ не одержали бы победу в первом туре. Зеленский, согласно опросу, получил бы в первом туре 47,4%, а Залужный — 30,7% голосов участников опроса, которые определились с кандидатурой. Во втором туре голоса разделись бы почти поровну — Зеленский получил бы 42%, а Залужный — 40%. Опрос проводился с 3 по 7 ноября 2023 среди 2 тыс. респондентов от 18 лет на всей территории Украины и подконтрольных Киеву районах. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.