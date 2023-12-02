Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем.

«ХАМАС не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

Так он ответил на вопрос об отношении к заявлению заместителя министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона во время визита в Анкару на этой неделе, который выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.