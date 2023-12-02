0
0
0
НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией

17:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией и не намерен пересматривать свою позицию в будущем.

«ХАМАС не террористическая организация. Это люди, которые продолжают борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года по сей день. Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Дубая, где он принял участие в Конференции ООН об изменении климата (COP28).

Так он ответил на вопрос об отношении к заявлению заместителя министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона во время визита в Анкару на этой неделе, который выразил недовольство позицией Турции в отношении ХАМАС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 02.12.2023
Медведев посоветовал обвиняющим РФ в агрессии вспомнить концепцию упреждающей самозащиты
0
86
16:35 02.12.2023
На Алтае состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»
0
133
16:00 02.12.2023
Рейтинг доверия населения к Залужному превышает показатель Зеленского — опрос
0
372
15:00 02.12.2023
За неделю ВС РФ на донецком направлении улучшили положение по переднему краю — МО
0
248
14:00 02.12.2023
ЗАЭС ночью отключилась от внешнего источника питания — МАГАТЭ
0
301
13:00 02.12.2023
Литва в 2024 году получит из США боевые беспилотники
0
386
12:30 02.12.2023
Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке - Хуснуллин
0
393
12:00 02.12.2023
Испания по итогам 2023 года закупит у РФ рекордное количество газа
0
441
11:30 02.12.2023
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань
0
463
11:00 02.12.2023
На обслуживание госдолга уйдут 1,7 трлн рублей
0
457

Возврат к списку