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Санкции за нарушение Устава ООН следует накладывать на США — МИД КНДР

18:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные санкции должны быть наложены на США за нарушение Устава ООН, а не на КНДР, которая воспользовалось правом суверенного государства при запуске спутника. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По его словам, США вместе с «сателлитами» в лице Австралии, Республики Корея и Японии пошли на враждебные меры, посягающие на суверенитет, «несправедливо придравшись к реализации законного и суверенного права» КНДР. «Однако очевидно, что санкциям должна подвергнуться не КНДР, которая воспользовалась своим естественным правом, а США и приспешники, которые хотят лишить законных прав суверенные государства, нарушая международные нормы, в том числе Устав ООН», — сказано в заявлении.

США следует признать за КНДР право на освоение космоса, которым обладают все члены ООН, и не вмешиваться. «Это было бы правильным решением, которое хоть немного уменьшило бы внешнеполитический кризис для США», — заявили в МИД КНДР.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник.

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