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Сбер завершил благоустройство озера Манжерок на Алтае к концу 2024 года

17:55 02.12.2023

Работы по благоустройству озера Манжерок в Республике Алтай завершатся в конце 2024 года, формирование набережной и строительство острова на озере начнется весной. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления Сбера Герман Греф. Сбербанк развивает в районе озера одноименный горнолыжный курорт.

Ранее Герман Греф сообщал, что в течение двух-трех лет планируется полностью очистить озеро, что позволит получить чистейшую воду. На проект экологического восстановления направлено 800 млн руб., из которых половину изыскало Министерство природных ресурсов и экологии РФ и половину – Сбербанк.

«Мы закончили работы по вычерпыванию жижи. Озеро в этом году впервые замерзло. Мы сейчас остановили работы. И весной мы закончим формирование береговой линии и начнем формирование набережной и строительство острова на озере. И к концу следующего года благоустройство мы должны полностью завершить», – сказал Герман Греф. Он отметил, что редких растений на озере нет.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюхи. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году. Тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.

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