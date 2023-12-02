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НОВОСТИ

Движение поездов в Северомуйском тоннеле полностью восстановлено

20:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) полностью восстановлено. Об этом говорится в телеграм-канале РЖД.

«Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 мск через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий происшествия были привлечены более 120 человек и спецтехника.

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