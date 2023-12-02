Движение поездов в Северомуйском тоннеле полностью восстановлено
20:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) полностью восстановлено. Об этом говорится в телеграм-канале РЖД.
«Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 мск через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий происшествия были привлечены более 120 человек и спецтехника.
НОВОСТИ
- 20:30 02.12.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
- 15:00 02.12.2023
- За неделю ВС РФ на донецком направлении улучшили положение по переднему краю — МО
- 13:00 02.12.2023
- Литва в 2024 году получит из США боевые беспилотники
- 11:30 02.12.2023
- Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань
- 10:00 02.12.2023
- Армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
- 08:50 02.12.2023
- Российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области
- 08:30 02.12.2023
- РФ и Украина ведут тайные мирные переговоры на уровне военных — Херш
- 22:40 01.12.2023
- Штатная численность военнослужащих ВС РФ вырастет почти на 170 тыс. человек — указ
- 18:40 01.12.2023
- С начала года на службу в ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек — Медведев
- 14:12 01.12.2023
- Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать