ВС РФ отразили удар по территории Кубани, разрушений в Краснодаре нет — мэр города
21:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России успешно отразили воздушный удар по территории Краснодарского края, разрушений в Краснодаре нет, сообщил мэр города Евгений Наумов.
«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе. Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей ракет С-200. Средствами ПВО обе ракеты уничтожены над Азовским морем.
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