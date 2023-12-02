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ВС РФ отразили удар по территории Кубани, разрушений в Краснодаре нет — мэр города

21:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России успешно отразили воздушный удар по территории Краснодарского края, разрушений в Краснодаре нет, сообщил мэр города Евгений Наумов.

«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе. Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей ракет С-200. Средствами ПВО обе ракеты уничтожены над Азовским морем.

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