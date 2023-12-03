В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
09:45 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам эксперта, нынешнее руководство Южной Кореи из внутриполитических соображений проводит враждебную по отношению к КНДР политику и ждало предлога, чтобы отказаться от соглашения, которое служило механизмом по предотвращению случайных столкновений. Этим предлогом, по мнению комментатора, стал законный запуск разведывательного спутника КНДР 21 ноября. Он указал, что на границе КНДР и Южной Кореи сосредоточены большие силы, которые ведут «наиболее напряженное противостояние в мире». Теперь же буферные зоны «полностью ликвидированы».
«Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности», — считает автор. Он подчеркнул, что в Пхеньяне южнокорейскую армию своим противником не считают. «Если военные и политические гангстеры „Республики Корея“ осмелятся совершить неразумную военную провокацию, мы подавим эту провокацию немедленными и мощными мерами», — говорится в статье.
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