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В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени

09:45 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после того, как соглашение о снижении напряженности в военной сфере между КНДР и Республикой Корея перестало соблюдаться. Об этом говорится в статье военного обозревателя из КНДР, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По словам эксперта, нынешнее руководство Южной Кореи из внутриполитических соображений проводит враждебную по отношению к КНДР политику и ждало предлога, чтобы отказаться от соглашения, которое служило механизмом по предотвращению случайных столкновений. Этим предлогом, по мнению комментатора, стал законный запуск разведывательного спутника КНДР 21 ноября. Он указал, что на границе КНДР и Южной Кореи сосредоточены большие силы, которые ведут «наиболее напряженное противостояние в мире». Теперь же буферные зоны «полностью ликвидированы».

«Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности», — считает автор. Он подчеркнул, что в Пхеньяне южнокорейскую армию своим противником не считают. «Если военные и политические гангстеры „Республики Корея“ осмелятся совершить неразумную военную провокацию, мы подавим эту провокацию немедленными и мощными мерами», — говорится в статье.

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