На польско-украинской границе скопилось уже около 2,5 тыс грузовиков
11:50 03.12.2023 Источник: Газета.Ru
Около 2,5 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь границу Украины с Польшей. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
«По состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находятся более 2,5 тыс. грузовых транспортных средств», — сказал Демченко.
По его словам, больше всего машин — 850 — скопилось у КПП «Рава-Русская», еще по 600 — у пропускных пунктов «Шегини» и «Краковец», и 450 — у КПП «Ягодин». Демченко отметил, что некоторые грузовики получают возможность пересечь границу, однако это количество нельзя сравнить с тем, какое было до начала забастовки польских дальнобойщиков.
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