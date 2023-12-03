На польско-украинской границе скопилось уже около 2,5 тыс грузовиков

11:50 Источник: Газета.Ru

Около 2,5 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь границу Украины с Польшей. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находятся более 2,5 тыс. грузовых транспортных средств», — сказал Демченко.

По его словам, больше всего машин — 850 — скопилось у КПП «Рава-Русская», еще по 600 — у пропускных пунктов «Шегини» и «Краковец», и 450 — у КПП «Ягодин». Демченко отметил, что некоторые грузовики получают возможность пересечь границу, однако это количество нельзя сравнить с тем, какое было до начала забастовки польских дальнобойщиков.