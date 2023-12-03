На острове Суматра произошло сильное извержение вулкана Марапи
14:15 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабное извержение вулкана Марапи произошло на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.
По предварительным данным, произошел выброс пепла на высоту более 15 тысяч метров. Японские специалисты в настоящее время устанавливают, есть ли угроза цунами в связи с извержением.
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