На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ
10:32 04.12.2023 Источник: Интерфакс
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа. "Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви.
"Командование ХАМАС будет повсюду видеть Армию обороны Израиля", - отметил он.
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