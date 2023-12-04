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НОВОСТИ

На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ

10:32 04.12.2023 Источник: Интерфакс

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа. "Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви.

"Командование ХАМАС будет повсюду видеть Армию обороны Израиля", - отметил он.

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