ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по нефтебазе в Луганске, сообщили ТАСС в военной комендатуре ЛНР. В результате атаки загорелась одна из цистерн, пожар уже потушен.

«Там давно все потушили, горела одна цистерна», — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, подъезды к нефтебазе перекрыты. По сообщению одного из очевидцев, перед прилетами он слышал звуки работы средств противовоздушной обороны и двигателей БПЛА.