Орбитальная группировка спутников РФ будет обновлена до 2030 года — Чернышенко
13:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная орбитальная группировка спутников РФ на геостационарных орбитах будет обновлена в рамках реализации стратегии отрасли связи до 2030 года, будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Будет обновлена [в рамках реализации стратегии отрасли связи] государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах», — сообщил вице-премьер.
Также, по словам Чернышенко, будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов.
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