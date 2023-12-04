Орбитальная группировка спутников РФ будет обновлена до 2030 года — Чернышенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная орбитальная группировка спутников РФ на геостационарных орбитах будет обновлена в рамках реализации стратегии отрасли связи до 2030 года, будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Будет обновлена [в рамках реализации стратегии отрасли связи] государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах», — сообщил вице-премьер.

Также, по словам Чернышенко, будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов.