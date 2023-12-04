На Украине возможен новый майдан или военный переворот — Царев
14:12 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украину ожидает новый «майдан» или государственный переворот в связи с назревшим кризисом в госуправлении, падением рейтинга президента Владимира Зеленского и политической ситуацией на Западе. Такое мнение высказал в эфире «Россия-24» экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«То, что ситуация в Киеве сейчас очень непростая для Зеленского, это факт: олигархам не нужна война. Чем дольше идет война, тем дешевле их активы. Европейским лидерам, по-видимому, тоже. Санкции, Россия, конфронтация, потеря денег, у США на носу выборы. Сейчас Зеленский остался наедине сам с собой и Великобританией, и то — в Великобритании поменялись лидеры, которые ему давали личные гарантии. И сейчас у него очень непростая ситуация, и, действительно, переворот возможен», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности развития сценария нового «майдана» или военного переворота на Украине .
По словам Царева, ситуацию сейчас публично обсуждают, пытаясь найти для себя личные выгоды, в политических кругах Украины, в частности экс-президент — олигарх Петр Порошенко, конкурент Зеленского на президентских выборах, депутат Верховной рады IX созыва от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
«Власть может поменяться в результате выборов, что сложно сейчас, потому что рейтинг Зеленского сейчас пока еще достаточно высокий, хотя и меньше рейтинга Залужного. И может быть как военный переворот, так и „майдан“. В данном случае „майдан“ возможен, но не обязателен. Сейчас военные, ветераны, генералы представляют большую угрозу для Зеленского, чем какие-то народные волнения и политики», — добавил экс-депутат Рады.
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