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НОВОСТИ

Передача персональных данных за рубеж для продажи повлечет до 8 лет лишения свободы — Турчак

15:12 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за утечки персональных данных предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет за перемещение этих данных за рубеж для продажи или передачи. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый виц-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи», — написал он в своем телеграм-канале.

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