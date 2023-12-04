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Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей РФ

16:32 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Таковы итоги голосования делегатов съезда этой организации, передает корреспондент ТАСС.

«За 176 голосов, против 20. Таким образом, по результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации, в соответствии с действующим уставом СТД РФ, счетная комиссия считает избранным председателем <…> сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», — сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов на подведении итогов голосования.

Машков сменил на посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России.

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