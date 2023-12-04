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НОВОСТИ

На портале Госуслуг теперь можно безопасно купить или продать авто через аккредитив

16:15 04.12.2023

Сбер и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили сервис, при помощи которого можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале Госуслуг.

Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец – деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.

Такой аккредитив исполняется автоматически, как только Сбер получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.

«Приобретение автомобиля – это крупная покупка, которая порой связана с рисками, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и Сбером. Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин».

«Минцифры активно развивает портал Госуслуг. Новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг – от подписания договора купли-продажи транспортного средства до онлайн-расчетов за него – быстро, удобно, в режиме одного окна и абсолютно бесплатно», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков.

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