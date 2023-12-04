Главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350-400 млрд для «деоккупации Украины». Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров во время недавнего визита главы Пентагона в Киев.

Американскому гостю представили эти расчеты, а также «предварительные идеи» Генштаба ВСУ по перспективному планированию. «Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — рассказал источник «Украинской правды». По его данным, Киев также попросил у Вашингтона «350-400 миллиардов долларов».

Кроме того, Залужный якобы пожаловался Остину на вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками. «Ну, ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию», — заявил высокопоставленный военный.