Россия нарастила нефтегазовые доходы в ноябре на 10,9%

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия увеличила размер нефтегазовых доходов в ноябре в годовом выражении на 10,9% — до 961,7 млрд рублей против 866,4 млрд рублей в ноябре 2022 года, следует из статистики Минфина.

При этом размер нефтегазовых доходов РФ в январе — ноябре 2023 года снизился до 8,172 трлн рублей против 10,655 трлн рублей годом ранее. То есть падение составило 23,3%.