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Бразилия направит 20 бронемашин на северную границу на фоне спора Венесуэлы с Гайаной

14:12 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Бразилии приняло решение направить 20 бронированных машин на границу с Венесуэлой для усиления безопасности в связи с обострением территориального спора Венесуэлы и Гайаны. Об этом сообщил новостной портал G1.

По словам министра обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро, бронетехника будет размещена в штате Рорайма на севере страны, туда же будут направлены дополнительно 130 военнослужащих. По словам Монтейро, операция была запланирована давно для обеспечения борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых в регионе, однако в настоящее время бронированные машины будут использованы для усиления безопасности на границе.

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