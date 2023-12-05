Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом ОАЭ — Кремль
16:12 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в ходе рабочих визитов 6 декабря встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
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