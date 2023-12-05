Словакия хочет продлить на год исключение российской нефти из санкций ЕС — глава МИД
16:32 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия, на территории которой расположен зависящий от поставок нефти из РФ нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, стремится продлить на один год исключение российской нефти из санкций ЕС. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в интервью новостному порталу standard.sk.
«Мы стараемся продлить на один год исключение [на поставки российской нефти] для Slovnaft, — отметил он. — Речь идет [в итоге о производимых Slovnaft из российской нефти] продуктах для нас, Чехии и Украины».
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