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НОВОСТИ

В ХАМАС назвали условие передачи оставшихся заложников

21:35 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС не отпустит остальных заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. С таким предупреждением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа», — заявил он в ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

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