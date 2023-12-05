В ХАМАС назвали условие передачи оставшихся заложников

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС не отпустит остальных заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. С таким предупреждением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа», — заявил он в ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Jazeera.