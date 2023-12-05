В ХАМАС назвали условие передачи оставшихся заложников
21:35 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа», — заявил он в ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Jazeera.
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