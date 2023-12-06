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Республиканцы и демократы поспорили на брифинге по Украине

09:20 06.12.2023 Источник: Газета.Ru

На секретном брифинге в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократический партий. Об этом сообщил в социальной сети X журналист телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

Он процитировал слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера. Тот заявил, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл установил тему брифинга, начав дискуссию о безопасности границ США.

Также Шумер обвинил еще одного республиканца в том, что тот повысил голос на присутствовавшего на брифинге генерала и начал спрашивать, почему военный не поехал на границу.

По словам Перграма, республиканец Кевин Крамер назвал встречу драматичной, а демократ от Вирджинии, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что на брифинге «разгорелись страсти».  Газета.Ru

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