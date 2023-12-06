Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах
13:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании поддержала поправку о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах школы.
Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Поправкой к нему в законе «Об образовании в РФ» предлагается прописать, что в обязательную часть учебных программ начального и среднего общего образования должны быть включены уроки труда (технологии). Данная норма в случае принятия закона должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в октябре. Инициатором данной поправки выступил Володин, предложив ввести норму об обязательном уроке труда.
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