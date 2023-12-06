0
0
160
НОВОСТИ

Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах

13:20 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании поддержала поправку о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах школы.

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Поправкой к нему в законе «Об образовании в РФ» предлагается прописать, что в обязательную часть учебных программ начального и среднего общего образования должны быть включены уроки труда (технологии). Данная норма в случае принятия закона должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в октябре. Инициатором данной поправки выступил Володин, предложив ввести норму об обязательном уроке труда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 06.12.2023
Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
0
7
14:12 06.12.2023
Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
0
65
14:00 06.12.2023
Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
0
95
13:39 06.12.2023
Помощь Сбера при проведении цифровой трансформации позволяет компаниям быстрее наращивать выручку
0
116
13:32 06.12.2023
Пожар произошел в консерватории в Петербурге, проводится эвакуация
0
135
13:27 06.12.2023
Выданные Сбером кредиты позволят построить жилье для миллиона российских семей
0
129
13:05 06.12.2023
Глава Минобороны Украины утверждает, что у Киева есть план действий на 2024 год
0
199
13:00 06.12.2023
Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором случай с Гунько в парламенте Канады
0
196
12:45 06.12.2023
Сбер намерен ежегодно добиваться рентабельности капитала выше 22%
0
171
12:32 06.12.2023
Алиев заявил, что Азербайджан не имеет планов по вступлению в ЕС
0
189

Возврат к списку