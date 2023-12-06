Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не угрожает Греции, если нет угроз ей самой со стороны Афин, и рассчитывает на взаимное сотрудничество. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете «Катимерини» перед своим официальным визитом в Афины 7 декабря.

Турецкого лидера спросили, что изменилось в двусторонних отношениях с 2020 года, когда две страны были на грани военного конфликта, и что он собирается сказать премьер-министру Кириакосу Мицотакису во время встречи в Афинах. «Вы спросили, что изменилось, действительно с нашей стороны ничего не изменилось, — ответил Эрдоган. — Мы никогда не считали соседнюю Грецию врагом или соперником. Как и всем странам, так и нам нужны друзья, а не враги. Я часто говорю, что мы считаем, что у нас нет непреодолимых проблем с нашими соседями, и особенно с Грецией. Я думаю, что в последнее время изменилось то, что греческая сторона пересмотрела свое отношение к нам и начала понимать, что мы являемся нацией, которая никогда не откажется от протянутой ей руки дружбы».

«Как всегда, мы адекватно, без колебаний отвечаем тем, кто покушается на безопасность нашего народа, нашу территориальную целостность и наши национальные интересы, поэтому мы всегда открыты для развития сотрудничества и дружбы, — продолжил Эрдоган. — Я считаю, что господин Мицотакис осознает это и видит, что мы искренне желаем преодолеть проблемы между Грецией и Турцией и продвинуться на пути дальнейшего развития наших отношений».

Президент Турции сказал, что замечает у греческого премьера схожий подход, и это его радует.