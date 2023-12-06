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НОВОСТИ

Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран

16:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы, которые законодательно закрепляют право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

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