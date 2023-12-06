Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
16:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы, которые законодательно закрепляют право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.
Сейчас подобные меры регулируются указом президента.
НОВОСТИ
- 17:12 06.12.2023
- На Украине подписан закон о сверхналоге на прибыль банков
- 17:00 06.12.2023
- Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ — поправки
- 16:12 06.12.2023
- РФ является мировым лидером по обогащению урана — Мишустин
- 16:00 06.12.2023
- США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота — WSJ
- 15:32 06.12.2023
- Дума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках
- 15:12 06.12.2023
- ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки, противник потерял до 300 человек
- 15:00 06.12.2023
- Российский флаг «появился» в небе над Абу-Даби в честь визита Путина
- 14:32 06.12.2023
- Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
- 14:12 06.12.2023
- Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
- 14:00 06.12.2023
- Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать