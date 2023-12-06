По факту убийства экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело
19:55 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ). Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной рады Украины — Илья Кива», — говорится в сообщении.
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