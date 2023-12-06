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НОВОСТИ

По факту убийства экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело

19:55 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ). Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной рады Украины — Илья Кива», — говорится в сообщении.

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