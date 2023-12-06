Байден заявил Конгрессу США, что если Россия победит в Украине, то может пойти на одну из стран НАТО

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден полагает, что Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну Организации Североатлантического договора (НАТО), а это втянет Соединенные Штаты в конфликт.

Выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу США, американский лидер предположил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. «Здесь важно видеть долгосрочную перспективу», — сказал Байден, предположив, что российскому руководству «придется идти дальше» — «на другие страны НАТО». Если это произойдет, полагает глава американской администрации, то произойдет то, к чему, по его словам, США «не стремятся и чего нет на сегодняшний день: американские войска будут сражаться с российскими войсками».