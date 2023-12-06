0
0
0
НОВОСТИ

Байден заявил Конгрессу США, что если Россия победит в Украине, то может пойти на одну из стран НАТО

22:50 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден полагает, что Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну Организации Североатлантического договора (НАТО), а это втянет Соединенные Штаты в конфликт.

Выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу США, американский лидер предположил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. «Здесь важно видеть долгосрочную перспективу», — сказал Байден, предположив, что российскому руководству «придется идти дальше» — «на другие страны НАТО». Если это произойдет, полагает глава американской администрации, то произойдет то, к чему, по его словам, США «не стремятся и чего нет на сегодняшний день: американские войска будут сражаться с российскими войсками».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:31 06.12.2023
Главный принцип новой стратегии Сбера – человекоцентричность при поддержке искусственного интеллекта
0
142
22:25 06.12.2023
Нетаньяху заявил, что, пока он - премьер Израиля, Аббас не получит контроль над Газой
0
156
22:02 06.12.2023
В Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах
0
176
22:01 06.12.2023
Кто не проводит цифровую трансформацию, тот проигрывает, уверены в Сбере
0
170
22:00 06.12.2023
Страны G7 собираются бороться с попытками Китая незаконно получать технологии и с обходом санкций против РФ
0
181
21:40 06.12.2023
Страны Группы семи назвали дату введения запрета на российские алмазы - СМИ
0
204
21:30 06.12.2023
США собрали Украине пакет «из ограниченных ресурсов», которые еще остались – Блинкен
0
218
21:21 06.12.2023
К российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединилось уже 20 стран мира
0
215
20:45 06.12.2023
Генсек ООН: Общественный порядок в Газе вскоре окончательно рухнет
0
237
19:55 06.12.2023
По факту убийства экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело
0
306

Возврат к списку