Байден заявил Конгрессу США, что если Россия победит в Украине, то может пойти на одну из стран НАТО
22:50 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу США, американский лидер предположил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. «Здесь важно видеть долгосрочную перспективу», — сказал Байден, предположив, что российскому руководству «придется идти дальше» — «на другие страны НАТО». Если это произойдет, полагает глава американской администрации, то произойдет то, к чему, по его словам, США «не стремятся и чего нет на сегодняшний день: американские войска будут сражаться с российскими войсками».
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