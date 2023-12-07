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Радикалы ХАМАС запускают ракеты по Израилю из гуманитарных зон в секторе Газа — армия

12:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из движения ХАМАС запускают ракеты по территории Израиля из гуманитарных зон в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ХАМАС запускает ракеты из гуманитарных зон по израильскому гражданскому населению», — говорится в сообщении.

«Вчера в 15:59 (16:59 мск — прим. ТАСС) террористы ХАМАС выпустили 12 ракет по израильским гражданам в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Ракеты были запущены из района близ палаток с эвакуированными мирными жителями в Рафахе на юге сектора Газа и рядом с объектами ООН», — добавили в пресс-службе.

«ХАМАС цинично внедряется в гражданскую инфраструктуру, прикрываясь школами, жилыми районами у объектов Организации Объединенных Наций и даже гуманитарными зонами, используя мирных жителей в качестве живого щита», — заявили в армейском ведомстве.

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