Радикалы ХАМАС запускают ракеты по Израилю из гуманитарных зон в секторе Газа — армия
12:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинские радикалы из движения ХАМАС запускают ракеты по территории Израиля из гуманитарных зон в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ХАМАС запускает ракеты из гуманитарных зон по израильскому гражданскому населению», — говорится в сообщении.
«Вчера в 15:59 (16:59 мск — прим. ТАСС) террористы ХАМАС выпустили 12 ракет по израильским гражданам в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Ракеты были запущены из района близ палаток с эвакуированными мирными жителями в Рафахе на юге сектора Газа и рядом с объектами ООН», — добавили в пресс-службе.
«ХАМАС цинично внедряется в гражданскую инфраструктуру, прикрываясь школами, жилыми районами у объектов Организации Объединенных Наций и даже гуманитарными зонами, используя мирных жителей в качестве живого щита», — заявили в армейском ведомстве.
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