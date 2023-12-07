Госдума отменяет комиссии на оплату ЖКХ только для нуждающихся в соцподдержке

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень категорий которых установит кабмин. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

В редакции первого чтения речь шла о том, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. Согласно же поправкам, авторами которых выступили председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и первый зампред комитета Владимир Кошелев (ЛДПР), комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату «физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке», не взимается. Перечень таких категорий установит правительство РФ. Данная норма закрепляется в Жилищном кодексе.