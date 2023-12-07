0
0
190
НОВОСТИ

Госдума отменяет комиссии на оплату ЖКХ только для нуждающихся в соцподдержке

13:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень категорий которых установит кабмин. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года.

В редакции первого чтения речь шла о том, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. Согласно же поправкам, авторами которых выступили председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и первый зампред комитета Владимир Кошелев (ЛДПР), комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату «физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке», не взимается. Перечень таких категорий установит правительство РФ. Данная норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:45 07.12.2023
Сбер на климатической конференции СОР28 организует большую программу событий
0
47
14:32 07.12.2023
Важно понять, почему меры безопасности не сработали — Песков о стрельбе в школе Брянска
0
81
14:12 07.12.2023
В Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших нет
0
93
14:00 07.12.2023
В России требуется 5 тыс. операций по трансплантации костного мозга в год
0
128
13:20 07.12.2023
Украина из-за дефицита в энергосистеме запросила аварийную помощь у трех стран
0
203
13:05 07.12.2023
США и страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктике — адмирал Евменов
0
186
13:00 07.12.2023
В 2024 году в США и Европе повысится уровень разобщенности по поддержке Украины — Нарышкин
0
191
12:32 07.12.2023
Радикалы ХАМАС запускают ракеты по Израилю из гуманитарных зон в секторе Газа — армия
0
249
12:20 07.12.2023
В 2024 году борьба с англосаксонским порядком усилится, станет повсеместной — Нарышкин
0
251
12:05 07.12.2023
КНР обеспокоена увеличением оборонных расходов Японии — китайский МИД
0
239

Возврат к списку