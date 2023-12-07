Несколько сотрудников посольства США в Испании попались на шпионаже
21:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей три американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде, были высланы из Испании после обнаружения того факта, что два сотрудника Национального разведывательного центра королевства (CNI) были подкуплены для передачи секретной информации Соединенным Штатам. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее сведениям, Мадрид также настаивает на высылке из страны четвертого американского шпиона. Как передавала газета El País, министр обороны Испании Маргарита Роблес, от которой зависит работа CNI, вызвала в начале осени посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и попросила ее объяснить недоброжелательные действия со стороны страны-союзника. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес также позвонил главе дипмиссии США и сообщил ей о недовольстве Испании.
НОВОСТИ
- 20:28 07.12.2023
- Премьер Фицо считает неправильным, что дипломаты Словакии и России «ни с кем не встречаются»
- 20:15 07.12.2023
- В Газе погиб сын одного из министров военного кабинета Израиля
- 19:25 07.12.2023
- Россия обратилась к Канаде с просьбой о выдаче бывшего эсэсовца Гунько
- 19:00 07.12.2023
- Украина придумала, как вызволить застрявшие в Польше грузовики
- 18:36 07.12.2023
- Торговля наркотиками, по мнению Генсека ООН, сейчас находится на рекордно высоком уровне
- 18:30 07.12.2023
- Исследовательский центр RAND Corporation внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций
- 17:40 07.12.2023
- Сотрудник Росгвардии погиб, двое ранены при происшествии на полигоне в Рязанской области
- 17:15 07.12.2023
- Краснокаменская ТЭЦ Росатома готова к работе к зимний период
- 17:12 07.12.2023
- Дефицит федерального бюджета был профинансирован целиком за счет ресурсов РФ — Путин
- 17:00 07.12.2023
- Евросоюз заявил Китаю, что позиция страны по Украине определит ее отношения с Брюсселем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать