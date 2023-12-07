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НОВОСТИ

Несколько сотрудников посольства США в Испании попались на шпионаже

21:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей три американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде, были высланы из Испании после обнаружения того факта, что два сотрудника Национального разведывательного центра королевства (CNI) были подкуплены для передачи секретной информации Соединенным Штатам. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее сведениям, Мадрид также настаивает на высылке из страны четвертого американского шпиона. Как передавала газета El País, министр обороны Испании Маргарита Роблес, от которой зависит работа CNI, вызвала в начале осени посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и попросила ее объяснить недоброжелательные действия со стороны страны-союзника. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес также позвонил главе дипмиссии США и сообщил ей о недовольстве Испании.

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