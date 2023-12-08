Белый дом не может обещать Украине, что дальнейшая поддержка будет профинансирована - Кирби
22:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация не в состоянии пообещать правительству Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия Конгресса США на выделение такого финансирования. Это признал на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме», — заявил представитель Белого дома.
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