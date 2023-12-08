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НОВОСТИ

СК возбудил 773 уголовных дела о коррупции при реализации нацпроектов

09:20 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил 773 уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Принимаются меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ: возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд», — сказал он.

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